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МО: ВСУ не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, но уничтожаются

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают пытаться высадиться на левую сторону Днепра, однако уничтожаются российскими военнослужащими. Об этом 2 января сообщило Минобороны РФ.

Личный состав ВСУ был обнаружен оператором беспилотного летательного аппарата при подготовке к переброске через реку. После получения координат цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем уничтожил личный состав ВСУ.

«Обстановка стабильно напряженная, но мы сражаемся, не даем им, чтобы они хотя бы на миг подумали, что они пытаются прорваться», — цитирует ведомство слова командира минометного расчета с позывным Казань.

Также он добавил, что противник не сможет добраться на этот берег Днепра.

«Мы за свою Родину постоим очень хорошо», — заключил военный.

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Также в этот день в Минобороны РФ рассказали о новых героических подвигах солдат Вооруженных сил России (ВС РФ). Так, гвардии лейтенант Степан Рублев в ходе выполнения в составе подразделения задачи по освобождению одного из удерживаемых боевиками населенных пунктов попал под минометный обстрел. Оказав себе и боевому товарищу первую медицинскую помощь, он отказался от дальнейшей госпитализации и продолжил выполнять поставленные перед подразделением задачи.

До этого, 1 января, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области. В течение суток российские силы перехватили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще шесть снарядов РСЗО «Ураган». Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что события в зоне проведения спецоперации разворачиваются не в пользу Украины.

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