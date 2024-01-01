ВС РФ уничтожили группу диверсантов в районе Новомихайловки

Российские военные в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 1 января Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Суточные потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в Telegram-канале военного ведомства.

Там добавили: на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области.

Также Вооруженные силы РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области. В течение суток российские силы перехватили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще шесть снарядов РСЗО «Ураган».

Ранее в этот день Минобороны показало видео, как расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции украинских военных, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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