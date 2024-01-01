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Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили боевиков на правом берегу Днепра

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также лодки противника на правом берегу Днепра. Минобороны РФ 1 января показало видео боевой работы артиллеристов.

Расчеты боевых машин получили от арткорректировщиков координаты скопления живой силы ВСУ на правом берегу Днепра. Прибыв на огневую позицию, они произвели наводку на цели и сделали несколько пристрелочных выстрелов.

После того как один из 122-миллиметровых реактивных неуправляемых снарядов попал точно в скопление украинских боевиков, расчет «Града» залпом отправил весь оставшийся пакет снарядов по месту скопления противника.

Слаженная работа реактивной артиллерии и подразделений разведки группировки войск «Днепр» позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям противника.

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22 декабря Минобороны показало, как расчет реактивной системы залпового огня «Град» Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении. Для уничтожения выявленных целей разведчики запрашивают поддержку реактивной артиллерии, после чего выходят на позиции.

4 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских артиллеристов, которые огнем реактивных систем залпового огня «Град» поразили укрепрайон противника. На подготовку к залпу дается всего четыре минуты, а потом за 20 секунд нужно выпустить 40 снарядов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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