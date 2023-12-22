Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 22 декабря сообщили в Министерстве обороны России.
Разведчики группировки «Юг» выполняют боевые задачи в тесном взаимодействии с расчетами ствольной и реактивной артиллерии. Разведгруппа высаживается из бронеавтомобиля «Тигр» и через лесополосу скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. В составе группы есть в том числе и специалисты по управлению коптером.
Компактный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поднимается в небо и уходит в сторону украинских позиций. Уже через несколько минут камера беспилотника фиксирует передвижение сил противника в сторону опорного пункта. В военном ведомстве добавили, что в арсенале разведчиков есть беспилотники, способные вести не только дневной мониторинг поля боя, но и осуществлять ночную разведку.
Для уничтожения выявленных целей разведчики запрашивают поддержку реактивной артиллерии. Боевая машина РСЗО «Град» выдвигается на позицию и с удаления нескольких километров 122-миллиметровыми осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами наносит удар по указанным координатам.
«К нам поступила цель, координаты. Выдвинулись на позицию, навелись, открыли огонь и реактивными ракетами поразили опорный пункт противника. Ребята опытные, поэтому и бьем врага так», — сказал командир боевой машины с позывным Фермер.
Беспилотник, который находится в воздухе, фиксирует поражение целей уже пристрелочными выстрелами. Для гарантированного уничтожения вражеских целей машина выпускает еще не менее 15 реактивных снарядов.
В итоге в результате боевой работы поражены блиндаж, легкобронированный пикап и живая сила ВСУ. После выполнения задачи РСЗО «Град» в кратчайшие сроки покидает позицию и перезаряжается, рассказали в Минобороны РФ.
«Птицы» (БПЛА. — Ред.) имеются дневная и ночная. Обнаружили опорный пункт и также туда подъезжающий пикап. Видимо была ротация какая-то у противника либо подвоз продовольствия. Обнаружили их. Три пристрелочных … и отправили туда уже остальные, грубо говоря, пакет. Два попало в блиндаж, в опорный пункт и один упал рядом с пикапом. И всё, цель поражена. И корректировка правильно сработала, и наводчики, которые работают в артиллеристской системе», — рассказал командир отделения с позывным Борт.
Ранее, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, почему боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.
Российские минометчики работают в Донецкой Народной Республике (ДНР) с высокой точностью, они накрывают залпами технику ВСУ и прокладывают дорогу штурмовикам, разрушая опорные пункты противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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