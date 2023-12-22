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Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 22 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Разведчики группировки «Юг» выполняют боевые задачи в тесном взаимодействии с расчетами ствольной и реактивной артиллерии. Разведгруппа высаживается из бронеавтомобиля «Тигр» и через лесополосу скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. В составе группы есть в том числе и специалисты по управлению коптером.

Компактный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поднимается в небо и уходит в сторону украинских позиций. Уже через несколько минут камера беспилотника фиксирует передвижение сил противника в сторону опорного пункта. В военном ведомстве добавили, что в арсенале разведчиков есть беспилотники, способные вести не только дневной мониторинг поля боя, но и осуществлять ночную разведку.

Для уничтожения выявленных целей разведчики запрашивают поддержку реактивной артиллерии. Боевая машина РСЗО «Град» выдвигается на позицию и с удаления нескольких километров 122-миллиметровыми осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами наносит удар по указанным координатам.

«К нам поступила цель, координаты. Выдвинулись на позицию, навелись, открыли огонь и реактивными ракетами поразили опорный пункт противника. Ребята опытные, поэтому и бьем врага так», — сказал командир боевой машины с позывным Фермер.

Беспилотник, который находится в воздухе, фиксирует поражение целей уже пристрелочными выстрелами. Для гарантированного уничтожения вражеских целей машина выпускает еще не менее 15 реактивных снарядов.

В итоге в результате боевой работы поражены блиндаж, легкобронированный пикап и живая сила ВСУ. После выполнения задачи РСЗО «Град» в кратчайшие сроки покидает позицию и перезаряжается, рассказали в Минобороны РФ.

«Птицы» (БПЛА. — Ред.) имеются дневная и ночная. Обнаружили опорный пункт и также туда подъезжающий пикап. Видимо была ротация какая-то у противника либо подвоз продовольствия. Обнаружили их. Три пристрелочных … и отправили туда уже остальные, грубо говоря, пакет. Два попало в блиндаж, в опорный пункт и один упал рядом с пикапом. И всё, цель поражена. И корректировка правильно сработала, и наводчики, которые работают в артиллеристской системе», — рассказал командир отделения с позывным Борт.

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Ранее, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, почему боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.

Российские минометчики работают в Донецкой Народной Республике (ДНР) с высокой точностью, они накрывают залпами технику ВСУ и прокладывают дорогу штурмовикам, разрушая опорные пункты противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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