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Заслужили в бою: более 20 российских частей стали гвардейскими

По каким критериям бригадам и полкам присваивается это звание
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В 2023 году наименование «гвардейский» получили более 20 российских частей. Среди них мотострелковые, вертолетные, авиационные, инженерные саперные полки, зенитные, ракетные, артиллерийские и бригады разведки, а также фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров». Гвардейской стала и 41-я Краснознаменная армия. Эксперты отмечают, что появление гвардии — важный момент. Теперь у других воинских частей Вооруженных сил России есть понимание на кого равняться: в гвардейских подразделениях есть люди не просто с боевым, а с победным опытом.

Личным примером

В указах президента России Владимира Путина говорится, что части получили почетное наименование «гвардейский» за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

После присвоения наименования к полному названию части добавляется слово «гвардейский». На груди каждого военнослужащего появляется соответствующий знак, а на шевроне — изображение гвардейской ленты. Меняется форма обращения к солдатам и офицерам — теперь они гвардии рядовые, гвардии лейтенанты, гвардии майоры и т.д. Такое же обращение используется в официальных документах.

СВО
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Присвоение звания «гвардейский» в дальнейшем будет иметь важное значение и для других частей Вооруженных сил России, рассказал «Известиям» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. Особенно для тех, которые еще не участвовали в боевых действиях.

— У них появится понимание на кого равняться, ведь в гвардейских подразделениях есть люди не просто с боевым опытом, а с победным, — объяснил он. — Гвардейские звания присваиваются по итогам какой-то деятельности. Сейчас есть за что их присвоить. Украинское контрнаступление не удалось, фактически нанесен серьезный разгром не просто вооруженным формированиям Украины, а составной части западных, враждебных нам сил. Потому что именно Запад вложился в контрнаступление различными ресурсами, подготовкой боевиков, давал вооружение, деньги, военную технику, обеспечивал разведку своими данными.

По словам эксперта, есть позитивные моменты, которые показывают на то, что наше положение в зоне проведения спецоперации улучшается.

СВО
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— И, конечно же, необходимо поощрить людей, ведь многие российские части за этот год действительно показали себя с лучшей стороны, — резюмировал он.

В сентябре почетное наименование «гвардейский» было присвоено 332-му отдельному вертолетному полку. Известно, что он был задействован с первых дней СВО. В предыдущие годы личный состав воевал в Афганистане и Чечне, участвовал в миссиях в африканских и азиатских странах, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

100-я отдельная разведывательная бригада участвовала в СВО с первых дней, отличилась в отражении украинского контрнаступления на запорожском направлении.

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«Просто так не присваивают…»

1 декабря прошлого года почетное звание «гвардейский» впервые в истории присвоили боевому кораблю. В указе президента сказано, что фрегат «Адмирал Макаров» получил его за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях».

Адмирал Макаров

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

О его деятельности Минобороны России практически ничего не сообщает. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, фрегат не раз наносил удары крылатыми ракетами «Калибр» по тыловым районам противника.

— В его задачи также входит охрана конвоев и «Турецкого потока», — рассказал эксперт «Известиям». — Как мы знаем, «Северного потока» после подрыва нет. Мы можем поставлять газ Европе только по «Турецкому потоку». Черное море местами имеет большие глубины, оно неспокойное, очень суровое и жесткое. Поэтому вести охранение и следить за газопроводом не помешало бы. Тем более уже сообщалось, что западные страны вместе с Украиной пытались провести диверсию на «Турецком потоке», но их попытки были отражены.

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Дмитрий Болтенков также отметил, что президент России не стал бы просто так подписывать указ о присвоении звания «гвардейский», значит, экипаж корабля действительно совершил что-то важное и героическое.

запуск ракеты Калибр
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Также 18 декабря этого года Владимир Путин подписал указ о присвоении наименования «гвардейский» 177-му отдельному полку морской пехоты. Он был сформирован в 2018 году, а в зоне специальной военной операции отличился во время отражения контрнаступления войск ВФУ в Запорожской области у села Работино.

— 177-й полк Каспийской флотилии в боевых действиях с первого дня. В частности, он высаживался в первом эшелоне на азовское побережье в первые дни СВО, поэтому даже удивительно, что только сейчас им дали гвардию, — отметил в беседе с «Известиями» Дмитрий Болтенков.

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История становления

Официально гвардия была создана царем Петром I в 1700 году. Первыми гвардейскими полками были Преображенский и Семеновский.

После завершения Гражданской войны в 1922 году гвардейские части были официально отменены как пережиток царского режима.

Но в 1941 году во время Великой Отечественной войны советское верховное командование решило возродить гвардию. По решению советской Ставки, согласно приказу наркома обороны СССР от 18 сентября 1941 года, четыре стрелковые дивизии — 100-я, 127-я ,153-я и 161-я были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские.

Вручение гвардейского знамени 1-му Гвардейскому зенитному артиллерийскому полку Черноморского флота

Вручение гвардейского знамени 1-му Гвардейскому зенитному артиллерийскому полку Черноморского флота, 1943 год

Фото: ТАСС/Алексей Межуев

В дальнейшем гвардейское звание присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских вооруженных сил, которые отличились в боях. Воинскому формированию вручалось гвардейское знамя, личному составу — гвардейский нагрудный знак.

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