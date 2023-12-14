По полной программе: в армии РФ внедряют новую систему физподготовки

В российской армии меняется система физической подготовки — акцент будет сделан на отработке навыков ведения боевых действий высокой интенсивности. Большинство упражнений будет выполняться только в полевой форме, с оружием и в полном снаряжении. Разработаны новые комплексы силовых упражнений для выработки тактической выносливости, увеличивается и беговая нагрузка. Всё это содержится в обновленных наставлениях по физической подготовке — проект документа уже начал поступать в ВС РФ, его утвердят до конца года, сообщили источники «Известий». Эксперты отмечают, что новая методика поможет бойцам выживать в непростых ситуациях, а также повысит эффективность действий наших подразделений.

Опыт спецоперации

В российские вооруженные силы поступил проект обновленных наставлений по физической подготовке (НФП), выполненных с учетом опыта специальной военной операции на Украине. Минобороны планирует утвердить этот документ до конца года, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

По словам собеседников издания, в обновленной версии наставлений акцент сделан на боевую составляющую. Большинство упражнений выполняется теперь только в полевой форме, с оружием и в полном снаряжении.

Кроме того, разработано несколько новых комплексов силовых упражнений для выработки тактической выносливости, а также для действий высокой интенсивности.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Увеличилась и беговая нагрузка — теперь типовым упражнением станет бег на 5 км в полной экипировке, уточнили собеседники «Известий».

НФП — это документ, где прописана система физической подготовки военнослужащих, от общих целей и задач до упражнений на тренировках и нормативов , которым должны соответствовать военнослужащие.

В наставлениях изложены не поправки, а фактически новая система подготовки в первую очередь тех, кому придется участвовать в специальной военной операции , рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— За изменениями в наставлениях лежит серьезная теоретическая и практическая работа, — объяснил он. — Сначала надо было выяснить, каких качеств не хватает бойцам на передовой в условиях ведения современных боевых действий. Для этого опрашивали солдат, сержантов и младших офицеров — тех, кто непосредственно решал боевые задачи, участвовал в штурмах, перенес все тяготы фронтовой службы, не понаслышке знаком с окопными бытовыми условиями. Конечно, интересовались мнением военных медиков, которые работают в боевых порядках. На основе таких опросов сделали выводы о сильных и слабых сторонах существующей физподготовки, выявили недостатки. И только потом разработали новую методику, которая способна их устранить.

Эксперт отметил, что всё это делалось с оглядкой на конкретные условия ведения современного боя и климатические особенности.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Физическая подготовка — это основа, позволяющая солдатам и офицерам не только эффективно выполнять свои боевые задачи, но и выживать в непростых условиях, — уточнил Александр Перенджиев. — Мы противостоим украинским силам, за спиной которых стоит блок НАТО с их наработками. Противник самый что ни на есть серьезный, и для победы над ним надо учитывать множество нюансов, мелочей тут быть не может.

По словам эксперта, российские наставления по физической подготовке периодически дорабатывались после вооруженных конфликтов. Например, в них вносились серьезные изменения после завершения операции по принуждению к миру Грузии в 2008 году.

От теории к практике

В наставлениях по физкультуре есть упражнения, которые рассчитаны на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, ускоренное передвижение, преодоление препятствий. Отдельное внимание уделяется рукопашному бою, военно-прикладному плаванию, специальным приемам и действиям. При необходимости можно сделать ставку на развитие у бойца одного из этих компонентов.

В числе упражнений, которые рассчитаны на повышение выносливости, бег и лыжные гонки на длинные дистанции (до 5 км), плавание вольным стилем, тренинги с гимнастической тумбой и ряд других.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В вооруженных силах продолжат стимулировать самостоятельные занятия спортом. Все положенные денежные выплаты сохранятся. Например, для контрактников сейчас установлена ежемесячная надбавка за квалификационный уровень физической подготовленности, а за подтверждение спортивных разрядов дополнительно выплачивают от 15 до 100% должностного оклада.

Офицеров, отвечающих за физподготовку в армии, готовят в Военном институте физкультуры (ВИФК) в Санкт-Петербурге. Выпускники этого вуза вместе с дипломом о высшем образовании, как правило, получают квалификацию тренера или судьи в различных видах спорта, инструктора специальной физической подготовки. В последние годы конкурс на поступление в ВИФК держится на отметке пять-семь человек на место . В 2015 году при вузе открылась Кадетская спортивная школа для одаренных детей.

Фото: РИА Новости

Ранее «Известия» писали о боевой подготовке членов штурмовых отрядов непосредственно в полевых лагерях в зоне СВО. Они штурмовали укрепрайоны, отрабатывали ведение боевых действий вместе с танками и БПМ, изучали тактику. Также упор делался на огневую подготовку — в идеале солдат должен уметь вести огонь не только из автомата или пулемета, но и из автоматического и противотанкового гранатометов. Среди обязательных дисциплин перед отправкой на передовую — основы оказания первой медицинской помощи.