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Расчеты «Градов» поразили укрепрайон ВСУ на запорожском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы огнем реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поразили укрепрайон противника в зоне спецоперации на Украине. Кадрами боевой работы военнослужащих 4 декабря поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, прибывший на позиции бойцов ВС РФ.

«Мы в укрытии, а расчет выдвигается на огневую. Цель известна — укрепрайон на запорожском направлении», — передает военкор.

Как сообщает Ольков, на подготовку к залпу дается всего четыре минуты, а потом за 20 секунд нужно выпустить 40 снарядов. Расчеты «Градов» работают по северной части Урожайного и за ним, по тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я отвечу вам так. Несколько выездов было, а мы не спали вообще. Работа была плотная, но мы справились», — сказал командир орудия с позывным Хищник.

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Ранее, 3 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российские артиллеристы нанесли удар по точке эвакуации ВСУ, поразив боевую машину пехоты (БМП) Bradley с украинскими военными недалеко от Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 29 ноября, Минобороны показало кадры уничтожения вражеских БМП с помощью двух боевых машин РСЗО «Град». После реактивной артиллерии по уцелевшей боевой технике неприятеля отработал расчет «Корнета», который успешно уничтожил украинскую БМП-2, добавили в МО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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