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Артиллеристы ВС РФ поразили БМП Bradley с боевиками ВСУ в Клещеевке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы нанесли удар по точке эвакуации Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив боевую машину пехоты (БМП) Bradley с украинскими военными недалеко от Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 декабря рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага, побывавший на позиции бойцов РФ.

«Вот так выглядит утренняя распевка артиллерии — так это здесь называют, перед наступлением наших сил на опорные пункты врага. Я понимаю, что камера не передает, но зарево по ту сторону, где находятся позиции ВСУ, впечатляющее», — делится журналист.

Съемочная группа «Известий» направилась от пехоты к артиллеристам, которые с помощью дальнобойных гаубиц отрабатывают удары по позициям ВСУ

«До 70% работы на этом направлении сейчас лежит на плечах нашей артиллерии, причем как ствольной, так и реактивной. Заряжают буквально сразу после каждого выстрела», — отметил Кулага.

В результате удачной работы артиллеристов Вооруженных сил (ВС) России была подбита БМП Bradley, которая прибыла на точку эвакуации украинских военнослужащих около Клещеевки, чтобы забрать их. Вся группировка оказалась под огнем российской артиллерии.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как расчеты российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили две БМП ВСУ с экипажами внутри из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» в Запорожской области.

До этого, 29 ноября, Минобороны показало кадры уничтожения вражеских БМП с помощью двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град». После реактивной артиллерии по уцелевшей боевой технике неприятеля отработал расчет «Корнета», который успешно уничтожил украинскую БМП-2, добавили в МО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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