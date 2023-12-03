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Российские десантники уничтожили бронемашину ВСУ с помощью ПТРК «Корнет»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Кадрами боевой работы военнослужащих ВС РФ на запорожском направлении поделилось Минобороны в воскресенье, 3 декабря.

В Запорожской области в районе поселка Вербовое разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух БМП противника, которые выдвигались в сторону российских оборонительных позиций для начала атаки. Их координаты были оперативно переданы на пункт управления, оттуда поступил приказ на уничтожение.

Российские десантники меткой работой артиллерии и пуском ракет из ПТРК «Корнет» уничтожили обе машины ВСУ с экипажами внутри. После этого сменили позиции и продолжили выполнять боевые задачи.

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Ранее, 29 ноября, Минобороны показало кадры уничтожения вражеских БМП с помощью двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град». После реактивной артиллерии по уцелевшей боевой технике неприятеля отработал расчет «Корнета», который успешно уничтожил украинскую БМП-2, добавили в МО.

До этого, 23 ноября, в Минобороны рассказали, как экипаж мобильной группы новороссийских десантников, получив задачу на уничтожение БМП противника, оперативно осуществил пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» и ликвидировал бронемашину ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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