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Бойцы ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»
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Бойцы ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 23 ноября показало боевую работу группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Бойцы горного соединения ВДВ на запорожском направлении на автомобиле типа «багги», который оснащен противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет», обнаружили боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи разведывательных подразделений со средствами объективного видеоконтроля.

«С помощью воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили боевую бронированную машину противника и передали нам координаты <…> мы мобильной группой немедленно выдвинулись выполнять задачу», — рассказал старший разведчик с позывным Бизон.

Экипаж мобильной группы новороссийских десантников, получив задачу на ее уничтожение, оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Бойцы осуществили пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» и ликвидировали бронемашину ВСУ.

Отмечается, что как только объект противника поражен, расчет немедленно сворачивается, чтобы поменять огневую позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.

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Ранее, 21 ноября, расчет 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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