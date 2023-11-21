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Российские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 21 ноября показало кадры боевой работы расчетов 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в районе Соледара.

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) тульских десантников в развалинах городской застройки одного из населенных пунктов, контролируемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), обнаружил командно-наблюдательный пункт противника.

Координаты позиций подразделений ВСУ были оперативно переданы артиллеристам тульского соединения ВДВ для их уничтожения. Точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-миллиметровых гаубиц «Гвоздика» уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом, находящимся в нем.

Как уточнили в Минобороны, после первых выстрелов была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. После завершения боевой работы расчеты самоходных гаубиц оперативно сменили огневую позицию.

«Машина отличная, работает. Всё зависит от механика. Какой механик, такая и машина. Главное, следить, чтобы ничего не ломалось, протечки устранять вовремя», — сказал командир самоходно-артиллерийской установки с позывным Кот.

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Накануне расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ поразили пехоту ВСУ к северу от Артемовска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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