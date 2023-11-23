«Торнадо» после «Урагана»: российскую артиллерию ждет перевооружение

Реактивные системы залпового огня «Ураган» , стоящие на вооружении российской армии, постепенно заменят на высокоточные «Торнадо-С». Такое решение принято в Минобороны РФ по итогам изучения опыта спецоперации, сообщили источники «Известий». Новинки поступят на вооружение артиллерийских и реактивных бригад округов и армий, а в перспективе могут пополнить артполки мотострелковых и танковых дивизий. «Торнадо-С» могут с высокой точностью уничтожать врага на расстоянии до 120 км . Эксперты отмечают, что массовое появление этой боевой машины позволит российским РСЗО чаще наносить удары по целям в тылу противника.

Ударить по тылам

РСЗО «Ураган», которые сейчас находятся на вооружении российской армии, заменят на более современные и дальнобойные «Торнадо-С» . На первом этапе новая техника поступит в окружные (они же фронтовые) реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий. Затем «Торнадо-С» начнут принимать артполки мотострелковых и танковых дивизий. Соответствующее решение принято по итогам изучения опыта специальной военной операции, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

По словам собеседников издания, «Торнадо-С» должны радикально усилить возможности российской артиллерии, а скорость замены РСЗО в войсках будет зависеть от точности выполнения гособоронзаказа. «Ураганы» хорошо показали себя в ходе проведения специальной военной операции, но есть объективные сложности в возможной модернизации этих реактивных систем.

Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С» в зоне СВО Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ранее ожидалось, что на смену «Ураганам» придут обновленные РСЗО «Ураган-М1». Собеседники «Известий» пояснили, что работы по этим системам продолжаются.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Дмитрий Клименко сообщил, что «Торнадо-С» поступает в войска на смену РСЗО «Смерч» и «Ураган». В своем арсенале эта система имеет не только неуправляемые, но и управляемые снаряды. Они предназначены для «избирательного поражения отдельных целей», отметил Клименко.

Справка «Известий» 220-мм РСЗО «Ураган» приняли на вооружение в 1975 году. Она успешно применялась во время афганской кампании, а после распада СССР — в контртеррористической операции в Чечне. Расчет состоит из четырех человек. РСЗО имеет широкую номенклатуру реактивных снарядов дальностью до 35 км. Машина предназначена для поражения живой силы противника и бронированной техники. Площадь поражения залпа боевой машины — четыре футбольных поля.

300-мм РСЗО «Торнадо-С» предназначена для поражения на дальних подступах живой силы, небронированной, легкобронированной и бронированной техники противника. А также тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры. Установлена на колесном восьмиосном шасси. Применяется в ходе СВО на Украине.

20 ноября этого года индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что новые управляемые реактивные боеприпасы позволили увеличить дальность стрельбы «Торнадо-С» с 90 до 120 км.

— Мы получили качественный скачок, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — «Ураган» — это все-таки машина из 1980-х годов со 220-мм реактивными снарядами дальностью до 35 км. Новая 300-мм «Торнадо-С» имеет более мощные боеприпасы и большую дальность поражения — до 120 км. У нее есть система автоматизированного наведения и высокоточные снаряды со спутниковой навигацией. Такая машина будет работать в рамках разведывательно-ударных контуров. Тесное взаимодействие с разведывательными комплексами обеспечит РСЗО целями в глубине обороны противника.

По мнению эксперта, п оявление «Торнадо-С» выровняло возможности российских РСЗО с лучшими мировыми образцами — с тем же HIMARS будет паритет.

Реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» во время парада Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Торнадо-С» должен иметь более широкую номенклатуру боеприпасов, чем «Ураган», — в том числе мощные кассетные снаряды, также отметил эксперт.

— Это позволяет эффективно наносить удары по площадным целями и легкобронированной технике, — считает он. — При охоте на тот же HIMARS «Торнадо-С» сможет использовать для его уничтожения одну высокоточную кассетную ракету. Ее поражающие элементы позволят уничтожить эту РСЗО, а также транспортно-заряжающие и машины сопровождения.

«Торнадо-С» должна дополнить оперативно-тактические комплексы «Искандер» , рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Все-таки ракеты «Искандера» имеют большую дальность, атакуют с вертикали и имеют более мощную боевую часть, — объяснил он. — Для «Торнадо-С» найдут другие задачи. Ее снаряды могут находить цели с помощью ГЛОНАСС и по координатам цели. Они имеют или осколочно-фугасное, или кассетное снаряжение. Последнее поражает цели в овале до километра и даже больше — это в зависимости от высоты подрыва и направления полета. Ракеты из одного залпа могут уничтожать цели, находящиеся на расстоянии друг от друга. Всё это позволит достойно дополнить работу «Искандеров».

Работает против HIMARS

«Торнадо-С» — это глубоко модернизированная версия РСЗО «Смерч». Машину хорошо знают в войсках. Решение о ее разработке приняли в конце 2000-х годов, а серийный выпуск начался в 2012 году. По мнению Виктора Мураховского, разработку новых боеприпасов для «Торнадо-С» явно ускорили, после чего быстро запустили в производство. Сейчас РСЗО выпускается компанией «Специальное конструкторское бюро» (СКБ).

«Торнадо-С» активно используются в ходе спецоперации. В мае этого года российское военное выложило видео, на котором командир расчета боевой машины рассказал о работе своего подразделения: его расчету приходилось поражать самые разнообразные цели — от мест скопления личного состава противника до пусковых установок систем HIMARS.

Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С» Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Чаще всего они наносят огневые удары по командным пунктам, складам с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлам связи, средствам ПВО и другим важным объектам.

Также командир рассказал об алгоритме работы расчета на боевой позиции. На подготовку машины к выполнению задания требуется не более трех минут.

Пусковая установка оснащена автоматизированной системой управления огнем. Она позволяет использовать как новые корректируемые боеприпасы, так и неуправляемые ракеты повышенной дальности.

Вся информация о целях поступает на компьютер, после чего их данные активируются, а боевая машина начинает наводиться на цель. При этом автоматически учитываются координаты машины и данные, которые могут повлиять на полет снаряда, — сила и направление ветра, влажность воздуха и другие.

Кроме того, новая аппаратура позволяет «Торнадо-С» обмениваться информацией в автоматическом режиме, отображать и хранить ее, автономно ориентироваться на местности по электронной карте.

Бойцы, воюющие на «Торнадо-С», говорят, что украинские силы охотятся на них, стараясь уничтожить. Поэтому расчет часто использует выносной пульт, который позволяет открыть огонь на безопасном удалении от боевой машины, а после удара РСЗО на максимальной скорости покидают опасный район.