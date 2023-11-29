Минобороны показало боевую работу разведчиков Южной группировки войск

Разведгруппа Южного военного округа с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила технику и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевую работу разведчиков показало Минобороны РФ в среду, 29 ноября.

На кадрах запечатлено, как разведгруппа вблизи линии боевого соприкосновения обнаружила две боевых машины пехоты, легкобронированный пикап и солдат ВСУ. Зафиксировав координаты, они передали их артиллеристам, которые нанесли удар с помощью двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град».

После реактивной артиллерии по уцелевшей боевой технике неприятеля отработал расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет», который успешно уничтожил украинскую БМП-2.

Огневую позицию российских реактивных систем залпового огня защищали расчеты, вооруженные противодроновыми ружьями, которые способны блокировать работу большинства вражеских беспилотных комплексов. Они позволили артиллеристам выполнить огневую задачу и незамеченными противником сменить позицию.

По словам оператора противодронового ружья, оно работает на разных частотах и может настраиваться под определенный тип БПЛА.

Ранее, 26 ноября, стало известно, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» ВСУ. Отмечалось, что Южная группировка ВС РФ ликвидировала до 290 украинских военных на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.