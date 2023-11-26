Группировка «Юг» ВС РФ уничтожила до 290 военных ВСУ на донецком направлении

Российская группировка войск «Юг» уничтожила скопления живой силы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке артиллерии и авиации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 22–й и 28–й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка ДНР», — цитирует Астафьева ТАСС.

Отмечается, что убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, также уничтожены три автомобиля.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» были уничтожены.

Днем ранее ВС РФ уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах ВСУ. Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 115 районах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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