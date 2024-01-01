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ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области

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Фото: ТАСС/Маркив Михаил
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Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Помимо этого, в течение суток российские силы перехватили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще шесть снарядов РСЗО «Ураган».

Также были поражены 26 украинских беспилотников у населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман и Новоселовское Луганской Народной Республики, Волноваха и новомихайловка Донецкой Народной Республики, а также Старая Збурьевка и Васильевка Херсонской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Объекты поражены.

«Также в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — уточняется в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские войска уничтожили предприятие по производству беспилотников около города Цугуев Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки.

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Ранее в этот день Минобороны показало видео, как расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции украинских военных, а также лодки противника на правом берегу Днепра.

До этого, МО России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря войска РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Их нанесли по целям, которые включали военно-промышленный комплекс, аэродромную инфраструктуру, арсеналы, а также места хранения оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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