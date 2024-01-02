Минобороны рассказало о новых героических подвигах военных ВС РФ

Минобороны России во вторник, 2 января, рассказало о новых подвигах солдат Вооруженных сил (ВС) РФ.

Как передали в ведомстве, гвардии лейтенант Степан Рублев в ходе выполнения в составе подразделения задачи по освобождению одного из удерживаемых боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов попал под минометный обстрел. Получив вместе с боевым товарищем ранения, он не опустил руки, а, напротив, эвакуировал его в более безопасное место, где оказал ему и себе первую медицинскую помощь.

Несмотря на полученные ранения, гвардии лейтенант Степан Рублев отказался от дальнейшей госпитализации и продолжил выполнять поставленные перед подразделением задачи.

«По итогам боя группа Степана Рублева, прорвав оборону противника, закрепилась на окраине населенного пункта и создала условия для дальнейшего наступления и последующего освобождения поселка от вооруженных формирований врага», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, военное ведомство отметило самоотверженность старшего лейтенанта Вадима Петренко, который, невзирая на риски для жизни и здоровья, наносил огневое поражение боевикам, пытавшимся прорвать российскую оборону на одном из направлений. В Минобороны выразили признательность за мужество и отвагу, благодаря которым старший лейтенант наносил точное огневое поражение по внезапно выдвигающимся колоннам бронетехники, что впоследствии помогло ему уничтожить большое количество живой силы в рядах ВСУ.

Накануне, 1 января, Минобороны РФ Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области. В течение суток российские силы перехватили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще шесть снарядов РСЗО «Ураган». Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о том, что события в зоне проведения спецоперации разворачиваются не в пользу Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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