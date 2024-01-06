Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра. Об этом 5 января заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для YouTube-канала немецкой газеты Welt.

«Уже в течение нескольких недель <…> командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую «мясорубку» в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок», — сказал он.

Украинские морпехи жалуются, что их заставляют форсировать Днепр, хотя данные попытки заранее обречены на поражение, отметил Ваннер. По его словам, это связано с намерением Киева продемонстрировать западным союзникам наступательные действия и получить дополнительное финансирование.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. Как отметил главком ВСУ, в настоящий момент украинские войска концентрируются на отражении атак, продолжая оборонительные операции.

Ранее, 4 января, The Washington Post сообщила о росте в рядах ВСУ недовольства из-за тяжелых потерь и отсутствия результата в операциях в районе реки Днепр. Кроме того, недовольство в украинской армии растет из-за заявлений руководства об успехах на днепровском направлении. В частности, военные сообщили о высоком уровне потерь на этом участке и отсутствии продвижений на линии фронта.

До этого, 2 января, Минобороны России сообщило о попытках ВСУ высадиться на левую сторону Днепра, однако те уничтожаются российскими военнослужащими. Отмечается, что обстановка стабильно напряженная, но противник не сможет добраться на другой берег.

27 декабря обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что за шесть недель ВСУ потеряли около 50 лодок в попытках снабдить своих военных в районе Крынок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.