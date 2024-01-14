Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. Об этом 14 января заявил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

«В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего», — сказал он телеканалу «Эспрессо».

По его словам, службу проходят в основном мужчины старшего возраста с заболеваниями, чей средний возраст составляет 40 лет.

Днем ранее газета The New York Times написала, что в ВСУ жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. По данным газеты, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха. Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счет пожилых и плохо обученных.

До этого, 8 января, пленный украинский военнослужащий с позывным Рыбак поделился с «Известиями», что на Украине повестки в рамках поголовной мобилизации вручают алкозависимым и многодетным. При этом командиры осознают, что мобилизованные таким образом солдаты не вернутся из боя, добавил он. Кроме того, боец указал на плохую подготовку операций командованием и на недостаток кадров в украинских войсках.

3 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни в стране не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

25 декабря украинский кабинет министров внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.