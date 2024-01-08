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Пленный солдат ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкозависимых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Украине повестки в рамках поголовной мобилизации вручают алкозависимым и многодетным. Об этом 8 января рассказал «Известиям» пленный украинский военнослужащий с позывным Рыбак.

«Вылавливают всех подряд. В магазине утром стоят те, кто любит выпить, похмелиться, сам еле стоит — всех загребли, там рядом село, никого нет. Им лишь бы поймать и отправить, дальше не интересно, галочку поставил», — отметил военный.

При этом командиры осознают, что мобилизованные подобным образом солдаты не вернутся из боя, добавил он. Такой подход военнослужащий назвал неправильным и нерациональным.

Собеседник также отметил, что мобилизованные не хотели участвовать в боевых действиях. Кроме того, он указал на плохую подготовку операций командованием и недостаток кадров в украинских войсках. В качестве примера он привел ситуацию с собственным пленением, когда руководство утверждало, что на указанных позициях всё чисто, и отправило туда недоукомплектованное подразделение.

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Накануне бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ее войска в ходе текущего конфликта ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий украинская армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры, чтобы люди осознали серьезность ситуации.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно ему, украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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