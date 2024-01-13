В Вооруженных силах Украины (ВСУ) пожаловались на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнив их с пьяницами. Об этом в субботу, 13 января, сообщает The New York Times.

По данным газеты, украинские бойцы утомлены длительными боевыми действиями и короткими периодами отдыха. Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счет пожилых и плохо обученных новобранцев.

Газета также описывает предоставленное одним из украинских бойцов видео с тренировок, на котором инструкторы, пытаясь сдержать смех, были вынуждены держать мужчину для того, чтобы тот смог выстрелить из винтовки. По словам собеседника издания, военнослужащий с записи страдает от алкоголизма.

«Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в форме», — поделился служащий.

Ранее, 8 января, пленный украинский военнослужащий с позывным Рыбак поделился с «Известиями», что на Украине повестки в рамках поголовной мобилизации вручают алкозависимым и многодетным. При этом командиры осознают, что мобилизованные таким образом солдаты не вернутся из боя, добавил он. Кроме того, боец указал на плохую подготовку операций командованием и недостаток кадров в украинских войсках.

3 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни в стране не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому мобилизация будет продолжена в любом случае.

25 декабря украинский кабинет министров внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.