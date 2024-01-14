«Известия» показали новые кадры с коптера склада Wildberries в Петербурге

«Известия» в воскресенье, 14 января, публикуют новые кадры догорающего склада Wildberries в Шушарах, снятые с помощью коптера.

На видео показано, что густой дым поднимается в небо, а в некоторых местах видны очаги возгорания. Сама конструкция здания практически разрушена: остались только обломки стен.

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказал, что потушить пожар полностью пока что не получается. Он также перечислил три версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и поджог. Журналист акцентировал, что на данный момент точная причина неизвестна.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется. Позже сообщалось, что сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

По факту крупного пожара глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.