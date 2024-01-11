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Глава АвтоВАЗа указал на неэффективность повышения утильсбора

Глава АвтоВАЗа Соколов счет неэффективным повышение утильсбора
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Фото: ТАСС/Friso Gentsch
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Повышение утилизационного сбора для автомобилей лишь временно смогло защитить российский авторынок от экспансии иностранных производителей. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании 11 января.

«Конкуренция чувствуется еще более сильно, если оценивать рынок не в штуках, а в денежном выражении. Около 80% рынка занимают различные китайские бренды, это серьезное конкурентное влияние. Задача противостоять этой экспансии стоит не только перед АвтоВАЗом, но и правительством РФ. Определенные решения были приняты, в прошлом году — это повышение утильсбора. Но скажу осторожно: это охладило пыл лишь на некоторое время, сейчас скидки на некоторые модели, которые дают китайские бренды, дают скидки на сумму, превосходящую утильсбор, и достигают 400 тыс. рублей», — сказал Соколов.

По словам главы АвтоВАЗа, поскольку эта мера была действенной лишь временно, то следует снова рассмотреть этот вопрос и другие меры защиты рынка, которые связаны и с техническим регулированием, и с сегментацией.

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С 1 августа 2023 года размер утилизационного сбора для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля вырос в два-четыре раза, на грузовики — примерно в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличились в 2,5–3,4 раза, на автобусы — в два-пять раз, на электробусы — почти в девять.

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ не планирует повышать цены на автомобили Lada в 2024 году. Цены увеличатся только на уровень инфляции, если в текущем году не произойдет никаких серьезных макроэкономических изменений, указал он.

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