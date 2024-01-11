Глава АвтоВАЗа указал на неэффективность повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора для автомобилей лишь временно смогло защитить российский авторынок от экспансии иностранных производителей. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании 11 января.

«Конкуренция чувствуется еще более сильно, если оценивать рынок не в штуках, а в денежном выражении. Около 80% рынка занимают различные китайские бренды, это серьезное конкурентное влияние. Задача противостоять этой экспансии стоит не только перед АвтоВАЗом, но и правительством РФ. Определенные решения были приняты, в прошлом году — это повышение утильсбора. Но скажу осторожно: это охладило пыл лишь на некоторое время, сейчас скидки на некоторые модели, которые дают китайские бренды, дают скидки на сумму, превосходящую утильсбор, и достигают 400 тыс. рублей», — сказал Соколов.

По словам главы АвтоВАЗа, поскольку эта мера была действенной лишь временно, то следует снова рассмотреть этот вопрос и другие меры защиты рынка, которые связаны и с техническим регулированием, и с сегментацией.

С 1 августа 2023 года размер утилизационного сбора для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля вырос в два-четыре раза, на грузовики — примерно в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличились в 2,5–3,4 раза, на автобусы — в два-пять раз, на электробусы — почти в девять.

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ не планирует повышать цены на автомобили Lada в 2024 году. Цены увеличатся только на уровень инфляции, если в текущем году не произойдет никаких серьезных макроэкономических изменений, указал он.