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Вучич выразил разочарование намерением США поставлять Косово ПТРК Javeline

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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США намерены поставлять Республике Косово противотанковые комплексы Javeline. Об этом 11 января сообщил американский посол Кристофер Хилл во время встречи с главой Сербии Александром Вучичем.

«Президент Вучич заявил, что эта информация является большим разочарованием для Сербии», — говорится в сообщении на сайте сербского лидера.

Однако он подчеркнул, что для государства важно вести себя ответственно и поддерживать мир на Балканском полуострове, поэтому Белград продолжит развивать отношения с США.

Также во время встречи Вучич заявил, что Сербия заинтересована в развитии экономического сотрудничества с США «на всех уровнях» и ожидает потока американских инвесторов. Глава государства рассказал, что в ближайшее время ожидается подписание крупных контрактов между странами, так как Сербии необходимо улучшение дорожной и энергической инфраструктур.

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Накануне, 10 января, Александр Вучич посетил Русский дом в Белграде. Там на встрече с журналистами он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о зависимости Сербии от России. Президент заявил, что Сербия не является протекторатом ни Великобритании, ни США, ни России, несмотря на хорошие дипломатические отношения с последней.

Ранее, 28 декабря, американские СМИ сообщили, что власти США направят в Косово более 30 солдат из Национальной гвардии штата Айова в рамках миссии НАТО

До этого, 24 декабря, президент Сербии Александр Вучич в очередной раз заявил, что Сербия не допустит признания независимости Косово и его членства в ООН. По его словам, страна не возьмет на себя такое обязательство ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая 2023 года, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

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