В Госдуме призвали болгар встать на защиту памятника «Алеша» в Пловдиве

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов 11 января в беседе с «Известиями» призвал жителей болгарского Пловдива встать на защиту памятника «Алеша».

Накануне сообщалось, что в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника солдату-освободителю армии СССР «Алеша». Авторами инициативы стали депутаты Владимир Славенский и Ионо Чепилский, входящие в группу «Продолжение перемен – Демократическая Болгария».

«Проявления агрессии по отношению к России, к сожалению, не редкость. Это выражается, в том числе, в вандализме на мемориальных комплексах, посвященным советским солдатам-освободителям. <…> Я знал «Алешу» лично. Это наш земляк из Алтайского края — Алексей Иванович Скурлатов. Мне довелось общаться с ним и глубоко прочувствовать в этом человеке доброту и величие гражданина — патриота и воина России. Его не стало в 2013 году, я провожал его в последний путь. Для меня история разрушения памятника недопустима», — сказал Бессарабов.

Парламентарий отметил, что на сохранность этой скульптуры уже покушались.

«Весной 2022 года мы отстаивали интересы нашего народа на сохранность памятника. Тогда я направлял письмо послу России в Болгарию с просьбой взять под защиту, а также не допустить попыток осквернения или сноса монумента, как символа великой Победы и Дружбы народов России и Болгарии. Очень важно сохранить мемориалы, посвященные борьбе с фашистскими захватчиками. Общими усилиями монумент отстояли. Это необходимо сделать и сейчас. От имени земляков с Алтая обращаюсь к жителям Пловдива встать на защиту памятника нашему Алеше. Тем более, что инициатива его возведения принадлежит болгарскому народу. И пусть простые болгары заставят свою власть помнить и уважать нашу общую братскую историю», — заявил он.

В декабре в центре болгарской Софии демонтировали памятник Советской армии. Отмечалось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева издала соответствующий приказ. В Госдуме призвали жестко реагировать на снос памятника. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что не понимает, почему Россия считает Болгарию дружественным государством после подобных действий.

Однако затем административный суд столицы Болгарии признал незаконным демонтаж памятника Советской армии. Указывалось, что для сноса скульптуры не были представлены никакие соответствующие акты или договоры.