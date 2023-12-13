В Госдуме призвали жестко реагировать на снос памятника Советской армии в Софии

России нужно жестко реагировать на демонтаж памятника Советской армии в столице Болгарии Софии. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Памятник советскому солдату, освобождавшему Болгарию от фашистов, нынешние власти страны буквально расчленили, отпиливая от него по кусочку, что, безусловно, добавляет цинизма всему происходящему. Непонятно, почему мы вообще считаем Болгарию дружественным государством, она ведь в обеих мировых войнах изначально воевала против нас. Это страна НАТО, которая в открытую снабжает Украину оружием», — сказал он.

Также парламентарий заявил, что именно Болгария «похоронила» в свое время российский газовый проект «Южный поток», запретив использовать свою территорию.

«Уверен, что и реагировать на такие выпады следует жестко, за каждую часть нашего бронзового воина методично высылая по сотруднику болгарского посольства. И надо понимать, что эта вражеская, по сути, держава, даже отказавшись от российского газа, всё еще на 20–22% экономически зависит от России. Хотя бы это можно ведь использовать, чтобы повлиять на ее правительство», — заключил Журавлев.

Работы по демонтажу памятника Советской армии в центре Софии начали накануне утром. Отмечалось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева издала соответствующий приказ. Ранее проведенная проверка показала, что трещины и эрозия в 70-летнем сооружении представляют опасность для горожан.

12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника Советской армии в Софии Москва воспринимает как враждебный шаг.