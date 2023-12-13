Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Общество
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Политика
Политолог заявил о глупом положении Европы из-за разрыва связей с Россией
Общество
Владелица лошадей в сгоревшей московской конюшне исключила проблемы с проводкой
Общество
Подруга Треповой рассказала о наличии в ее квартире множества гипсовых голов
Мир
КГБ Белоруссии заявил о подготовке в стране терактов польскими формированиями
Общество
Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей
Общество
Авиакомпания «Россия» заявила о готовности возобновить полеты в Краснодар
Общество
Дед Мороз рассказал про подарки для детей участников СВО
Общество
Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве
Политика
ЦИК предложила голосовать в новых регионах РФ не только по паспорту
Общество
Более 400 тыс. человек в регионах РФ остаются без электричества из-за непогоды
Мир
Лавров заявил о провале Запада изолировать РФ на фоне зарубежных визитов Путина
Общество
Мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки
Сюжет:

В Госдуме призвали жестко реагировать на снос памятника Советской армии в Софии

Депутат Журавлев: на снос памятника армии СССР в Софии нужно реагировать жестко
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России нужно жестко реагировать на демонтаж памятника Советской армии в столице Болгарии Софии. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Памятник советскому солдату, освобождавшему Болгарию от фашистов, нынешние власти страны буквально расчленили, отпиливая от него по кусочку, что, безусловно, добавляет цинизма всему происходящему. Непонятно, почему мы вообще считаем Болгарию дружественным государством, она ведь в обеих мировых войнах изначально воевала против нас. Это страна НАТО, которая в открытую снабжает Украину оружием», — сказал он.

Также парламентарий заявил, что именно Болгария «похоронила» в свое время российский газовый проект «Южный поток», запретив использовать свою территорию.

«Уверен, что и реагировать на такие выпады следует жестко, за каждую часть нашего бронзового воина методично высылая по сотруднику болгарского посольства. И надо понимать, что эта вражеская, по сути, держава, даже отказавшись от российского газа, всё еще на 20–22% экономически зависит от России. Хотя бы это можно ведь использовать, чтобы повлиять на ее правительство», — заключил Журавлев.

Нечестивое племя: В Латвии хотят раскопать могилы советских солдат
Страна переходит к радикальной борьбе с мемориальным наследием СССР

Работы по демонтажу памятника Советской армии в центре Софии начали накануне утром. Отмечалось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева издала соответствующий приказ. Ранее проведенная проверка показала, что трещины и эрозия в 70-летнем сооружении представляют опасность для горожан.

12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника Советской армии в Софии Москва воспринимает как враждебный шаг.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023