Демонтаж памятника Советской армии, расположенного в столице Болгарии Софии, Москва воспринимает как враждебный шаг. Об этом заявила 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем разрушение памятника нашему общему прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, который усугубляет и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь выбирает не ту сторону истории», — сказала высокопоставленный дипломат.

Она подчеркнула, что болгарская сторона проигнорировала настойчивые предложения России по консультациям о судьбе монумента, предусмотренные двусторонним договором.

Захарова подчеркнула, что «варварские действия» болгарской стороны «не имеют никакого оправдания или прощения», отмечает «Газета.Ru».

Работы по демонтажу памятника Советской армии в самом центре Софии начали утром во вторник. Отмечалось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева издала соответствующий приказ. Ранее проведенная проверка показала, что трещины и эрозия в 70-летнем сооружении представляют опасность для горожан.

Ранее, 5 декабря, Минобороны РФ сообщило, что в Польше снесли 468 памятников советским воинам из 561, в Чехии — 28 из 665, также с 22 сняли различную символику, например красные звезды.

В октябре директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий сообщил, что около 40 памятников советским воинам уничтожили в стране за последние 16 месяцев.

Страны Прибалтики и Европы продолжают демонтаж монументов времен СССР. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в декабре прошлого года заявил «Известиям» о том, что власти прибалтийских стран вредят своему будущему, когда принимают решения о сносе советских памятников.Россия осуждает и не приемлет такую русофобскую позицию, подчеркнул он.