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Песков предрек пагубные последствия для Прибалтики из-за сноса памятников СССР
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Песков предрек пагубные последствия для Прибалтики из-за сноса памятников СССР

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Фото: LRT nuotr/J. Stacevičiaus
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Власти прибалтийских стран вредят своему будущему, когда принимают решения о сносе памятников времен СССР. Об этом заявил 9 декабря «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заметил пресс-секретарь президента РФ, Россия осуждает и не приемлет русофобскую позицию властей прибалтийских стран.

Вандалы в законе: Эстония объявила войну советским памятникам
Монументы массово сносят по всей стране

«Люди со временем поймут, насколько абсурдно бороться со своей историей. У нас же тоже были в нашей стране в начале лихих 90-х перегибы, если вы помните. Мы играли с историей, пытались что-то отрицать, осуждать. А всё это наша история, и никуда мы не денемся», сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что по прошествии времени «оголтелые европейцы» поймут, что своими действиями они делают хуже своему будущему, воюя со своей историей.

6 декабря сообщалось, что на Антакальнисском кладбище Вильнюса начался демонтаж стел на крупнейшем в Литве мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат. Решение о сносе стел, изображающих солдат разных родов войск, городские власти приняли в июне.

Страны Прибалтики и Европы продолжают демонтаж памятников и монументов времен СССР. 28 октября в городе Раудона в Литве демонтировали памятник на захоронении советских воинов Великой Отечественной войны. Как сообщалось, при сносе была убрана только скульптура, изображавшая солдата с автоматом и знаменем в руках.

В Латвии 25 августа завершился снос памятника Освободителям Риги. Снос памятника начался 23 августа. 21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

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