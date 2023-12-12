В Болгарии начали снос памятника Советской армии
Демонтаж памятника Советской армии, расположенного в самом центре Софии, начали в Болгарии. Об этом газета The Sofia Globe сообщает во вторник, 12 декабря.
К сносу памятника, установленного в честь советских воинов-освободителей, приступили утром.
«Это соответствовало приказу, изданному несколько дней назад губернатором Софийского района Вьярой Тодевой на том основании, что проверка показала, что трещины и эрозия в 70-летнем сооружении представляют опасность для горожан», — цитирует сообщение RT.
Ранее, 9 декабря, памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу демонтировали в Киеве, сообщает телеканал «360».
Перед сносом власти сняли с памятника охранный статус. Монумент будет храниться в киевском музее авиации, передает НСН.
Памятник был открыт в апреле 1954 года на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. Монумент сделан из бронзы и представляет собой 14-метровую конную статую.
Как ранее, 13 июня, отмечал президент РФ Владимир Путин, в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.