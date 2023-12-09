Работы по демонтажу памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу начались утром в субботу, 9 декабря, в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Киевлян на этом фоне предупредили о затруднении движения по бульвару Тараса Шевченко.

Перед сносом власти сняли с памятника охранный статус. Храниться монумент будет в киевском музее авиации.

Памятник был открыт в апреле 1954 года на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко. Монумент сделан из бронзы и представляет собой 14-ти метровую конную статую.

Как ранее, 13 июня, отмечал президент РФ Владимир Путин, в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

В украинской столице, в частности, уже также демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина, а также снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.