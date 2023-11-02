Нечестивое племя: В Латвии хотят раскопать могилы советских солдат

Парламент Латвии рассматривает законопроект о сносе могильных памятников советским солдатам — все прочие монументы демонтировали в прошлом году. Если этот закон примут, то в течение следующего полугодия в Латвии будут уничтожены еще 69 памятников. Останки павших освободителей предполагается перезахоронить в малопосещаемых местах. Подробности — в материале «Известий».

Решили устранить «недоработку»

В конце октября этого года на рассмотрение нескольких комиссий сейма Латвии поступили предложения о ликвидации всех оставшихся в стране памятников и мемориалов советских солдат, находящихся в людных местах. Останки, захороненные под этими памятниками, предлагается перенести на братские кладбища в труднодоступных местах — по примеру того, как это в прошлом году делалось в Эстонии. Соответствующий законопроект подали семь депутатов от фракции Национального блока — наиболее радикально националистической партии из представленных в латвийском парламенте. Их имена — Александр Кирштейнс, Эдвин Шноре, Наурис Пунтулис, Илзе Индриксоне, Артур Бутанс, Янис Витенбергс и Янис Домбрава.

Депутаты-националисты недовольны тем, что прошлогодняя кампания по массовому сносу монументов не привела к полному исчезновению в Латвии памятников советским солдатам. Некоторые из них пока еще уцелели. Про них временно забыли по той причине, что находятся в малолюдных местах, но эта «проблема» уже решается. Так, совсем недавно в окрестностях Риги был демонтирован памятник гвардии старшине Зенте Озоле, санинструктору 43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии, погибшей в боях под Старой Руссой. Возле школы в рижском районе Агенскалнс, где она училась, в советские годы был установлен памятный камень, который на днях и ликвидировали.

Памятник Зенте Озоле Фото: Александр Ржавин

Кроме того, когда в прошлом году парламент спешно принимал закон об уничтожении советских воинских монументов, там указывалось, что часть подобных памятников сносу не подлежит — а именно те из них, что непосредственно установлены на могилах павших воинов. «Всё же в прошлом году, даже в пылу предвыборной кампании, представление о том, что тревожить покойных не надо, сохранялось», — отмечает латвийский политолог Данута Дембовская. Это позволило сохранить некоторые весьма значимые монументы. Так, в 2022 году в Даугавпилсе (второй по величине город в республике) ликвидировали два памятника, но уцелел находящийся в Дубровинском парке в самом центре города большой мемориальный комплекс с действующим там Вечным огнем (единственным оставшимся в Прибалтике).

«Шантрапа при власти пытается уничтожить Латвию»

Сейчас же некоторые депутаты спохватились и предлагают до 1 июля 2024 года уничтожить эти монументы и убрать из-под них останки солдат. Если предлагаемые националистами поправки примут, самоуправления должны будут самостоятельно ликвидировать памятники и мемориальные захоронения и обеспечить перенос останков на братские кладбища. Всего в список на демонтаж включили 69 надгробных монументов по всей стране.

Снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, 2022 год Фото: РИА Новости/Стрингер

Этот план предсказуемо вызвал возмущение представителей местной русскоязычной общественности. «Я вспоминаю слова руководителя комитета образования города Риги — Лаймы Гейкины, произнесенные, когда сносили монумент в парке Победы в Риге. Она тогда рассказывала о том, что могилы никто трогать не будет. Потому что для латышей это святое. И много традиций по уходу за захоронениями. Если закон будет принят, то в традициях появится кое-что новое», — заявил депутат думы Риги Константин Чекушин, возглавляющий там фракцию оппозиционной партии «Согласие». «Шантрапа при власти всеми силами пытается уничтожить Латвию. Большинство думающих людей уже просто отключились от этой реальности и смотрят на происходящее, как на какое-то зазеркалье. Пусть и дальше при нашем молчаливом согласии копают могилу латвийской независимости?» — вопрошает латвийский блогер Дэги Караев.

Негодуют и некоторые латыши — парламентарий Айнар Шлесерс (глава оппозиционной партии «Латвия на первом месте») призвал прекратить войну с умершими и не беспокоить их прах. Аналогичное мнение высказали представители партии «Стабильности!», два депутата от коалиционного Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) — Гунарс Кутрис (бывший глава Конституционного суда Латвии) и Юрис Яковинс, а также независимые депутаты Олег Буров и Глория Гревцова. Некоторые из депутатов — представители того же СЗК, фракция либеральной партии «Прогрессивные» — постаралась дистанцироваться от провокационного законопроекта, воздержавшись от участия в голосовании.

Звезда на монументе «Освободителям Риги» Фото: РИА Новости/Стрингер

Однако большинство участников голосования (49 депутатов сейма) всё же решили оставить законопроект для дальнейшего рассмотрения. Дембовская особо отмечает, что для продвижения своей гробокопательской инициативы оппозиционный Нацблок сумел заручиться согласием премьерской партии «Новое Единство». По словам Дембовской, «Новому Единству» приходится реабилитироваться в глазах националистического электората после принятого в сентябре послабления для проживающих в Латвии пожилых граждан РФ, которых хотят депортировать за несдачу экзамена по латышскому языку. Пенсионерам была предоставлена двухгодовая отсрочка на сдачу экзамена, что многочисленные националисты восприняли как «предательство Латвии» — и проклинают за это нового премьер-министра Эвику Силиню.

«Позор и темнота в головах»

В скором времени премьерской партии придется делать и прочие вещи, которые явно не понравятся националистическому электорату. Например, «Новое Единство» под воздействием партнеров по ЕС и НАТО лоббирует присоединение Латвии к Стамбульской конвенции 2011 года о борьбе с домашним насилием, единым пакетом с которой идет фактическое признание гей-браков. Кроме того, руководство «Нового Единства» рассуждает о необходимости другого непопулярного решения — необходимости широкого привлечения в государство иностранных гастарбайтеров на фоне ширящегося в Латвии демографического кризиса. На этом фоне «Новое Единство» обращается к привычному громоотводу — углубляет борьбу с «последствиями советской оккупации» и продолжает унижать и без того донельзя угнетенную местную русскую общину.

Памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину в парке Кронвалда в Риге до сноса, март 2023 года Фото: РИА Новости/Стрингер

Данута Дембовская напоминает, что законопроекту еще предстоит пройти три чтения в сейме — и не исключено, что кто-то из более прагматичных политиков правящей коалиции попытается его «откатить». Но чем дальше, тем сложнее это будет сделать. Она констатирует, что сдержанность, которую выказывает по поводу кощунственного законопроекта Союз «зеленых» и крестьян, не случайна. Пока «Новое Единство» думает о своем рейтинге перед выборами в Европарламент 2024 года, СЗК уже нацеливается на очередные выборы в самоуправления, которые назначены в Латвии на 2025 год. А голоса русскоязычного электората именно на муниципальных выборах могут иметь большое значение.

При этом борьба в Латвии ведется именно с русской исторической памятью. Ярким доказательством этого стал снос в мае нынешнего года памятника Пушкину в Риге. Теперь на очереди еще один «оккупант» — академик Мстислав Келдыш, родившийся в Риге один из авторов советской космической программы. Рижский монумент Келдышу самоуправление латвийской столицы постановило демонтировать в октябре 2023 года.

Оппозиционный депутат думы Риги Константин Чекушин тщетно пытался спасти монумент Келдышу. Чекушин уже не стесняется в выражениях: «А уж обоснования, которые звучали от некоторых товарищей... Это, конечно, мрак. «Помог изобрести ядерную бомбу», «разработал межконтинентальную ракету». В общем, ужас, а не ученый. Испанский стыд... Когда выходит на трибуну человек, в жизни еще ничего не сделавший, значащийся как «помощник депутата» или «руководитель молодежной организации» и с ехидством говорит про «так называемые заслуги ученого»... Боже, где ты и где этот ученый? Где вы все и где Пушкин, которого сносили под такое же улюлюкание? Позор и темнота в головах».