Россия осудила уничтожение советских памятников в Латвии

Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия. Об этом заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что речь идет о сносе «Кургана Дружбы» — комплекса партизанской славы, который был воздвигнут на границе России, Белоруссии и Латвии. А также о двух памятниках советским солдатам в Даугавпилсе и других, где на протяжении многих лет собирались ветераны Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей, указано на сайте ведомства.

«Демонтаж советских мемориалов происходит вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии. Так, 26 августа Комитет ООН по правам человека призвал Латвию «воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесенных монументов». Однако мнение этой профильной структуры было цинично проигнорировано официальной Ригой», — заявила представитель МИДа.

Власти Латвии игнорируют многочисленные протесты русскоязычных жителей Риги против сноса монументов, несколько раз они были с жестокостью подавлены полицией.

«Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся», — резюмировала Захарова.

Ранее, в ночь на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». Известно, что в ночь сноса у мемориала собирались протестующие. Из них по меньшей мере 37 человек были задержаны.

29 октября в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», который находится рядом с границами России и Белоруссии. Он был возведен на стыке трех стран в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

До этого, 25 августа, в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. Конструкция была повалена на землю в парке Победы после предварительной подготовки, которая длилась несколько часов. Снос памятника начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбу из пруда, окружающего памятник, выловят и скормят животным из Рижского зоопарка. Сам же водоем осушат в рамках ликвидации мемориала.

В июле правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.