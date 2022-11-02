Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц назвал вызовом для Германии присутствие более 1 млн беженцев с Украины
Экономика
Минпромторг РФ внес в список для параллельного импорта алкоголь
Мир
Небензя назвал санкции США вызовом системе международных отношений
Мир
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки в полном объеме
Общество
Власти Херсонской области временно закрыли движение через Днепр
Мир
Кабулов рассказал о шантаже руководства «Талибана» со стороны США
Спорт
Глава Калмыкии Хасиков пожелал бойцу Минееву победы в бою с Родригесом
Мир
В Сербии сбили неизвестный беспилотник
Мир
В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии
Мир
В продовольственной программе ООН поприветствовали возвращение РФ к зерновой сделке
Мир
Движение поездов в тоннеле «Мармарай» под Босфором остановлено из-за ЧП
Мир
Швейцария выделит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины
Сюжет:

Россия осудила уничтожение советских памятников в Латвии

МИД РФ: Россия осуждает вакханалию в Латвии в связи со сносом советских памятников
0
Фото: ТАСС/стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия. Об этом заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Разрушители памяти: Рига сносит монументы освободителям от нацизма
Вслед за уничтожением мемориалов власти Латвии собираются взяться и за «нелояльное» русскоязычное население

Дипломат напомнила, что речь идет о сносе «Кургана Дружбы» — комплекса партизанской славы, который был воздвигнут на границе России, Белоруссии и Латвии. А также о двух памятниках советским солдатам в Даугавпилсе и других, где на протяжении многих лет собирались ветераны Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей, указано на сайте ведомства.

«Демонтаж советских мемориалов происходит вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии. Так, 26 августа Комитет ООН по правам человека призвал Латвию «воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесенных монументов». Однако мнение этой профильной структуры было цинично проигнорировано официальной Ригой», — заявила представитель МИДа.

Власти Латвии игнорируют многочисленные протесты русскоязычных жителей Риги против сноса монументов, несколько раз они были с жестокостью подавлены полицией.

«Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся», — резюмировала Захарова.

Ранее, в ночь на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». Известно, что в ночь сноса у мемориала собирались протестующие. Из них по меньшей мере 37 человек были задержаны.

29 октября в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», который находится рядом с границами России и Белоруссии. Он был возведен на стыке трех стран в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

До этого, 25 августа, в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. Конструкция была повалена на землю в парке Победы после предварительной подготовки, которая длилась несколько часов. Снос памятника начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбу из пруда, окружающего памятник, выловят и скормят животным из Рижского зоопарка. Сам же водоем осушат в рамках ликвидации мемориала.

В июле правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022