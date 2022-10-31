Посольство РФ возмутилось сносом памятника советским солдатам в Латвии

Посольство РФ в Латвии выразило 31 октября возмущение в связи со сносом советского мемориала в сквере Славы латвийского города Даугавпилс. В дипмиссии призвали мировое сообщество оценить действия властей республики и усилить на них воздействие.

В ночь на 31 октября в Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Объект был признан латвийскими властями «прославляющим тоталитарные режимы». Известно, что в ночь сноса у мемориала собрались протестующие. По меньшей мере 37 человек были задержаны.

«С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на «Кургане Дружбы». Грубо проигнорировав предписания Комитета ООН по правам человека и фактически наплевав на мнение сотен тысяч жителей собственной страны, правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышский этнос от тотального истребления, ровнять с землей возведенные в их честь мемориальные сооружения», — отметили в посольстве. Заявление опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там также указали, что любые попытки оправдать уничтожение памятников неприемлемы.

«Абсолютно нелепо выглядит предъявляемая латвийской стороной мотивировка — памятники, мол, являются символом «российской агрессии на Украине и прославления тоталитарных режимов». Россия неоднократно выступала с жесткими публичными оценками этой постыдной политики, замешанной на пещерной русофобии, национализме и популистских лозунгах», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве также обратили внимание и на тот факт, что остальные страны Евросоюза предпочитают закрывать глаза на такую политику Латвии. Там указали, что такая «пассивность лишь развязывает руки местным националистам, вселяя ложную уверенность в правоте собственных действий».

«Призываем мировое сообщество, специализированные международные организации и авторитетные правозащитные НПО дать консолидированную оценку этим варварским выходкам латвийской правящей верхушки», — заключили в дипмиссии.

Тем временем мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заверил, что часть мемориала будет сохранена и передана музею. Он также отметил, что демонтаж будет осуществлен деликатно, пообещав, что «никаких показушных обрушений конструкций не будет, как это было в Риге».

29 октября в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», расположенного рядом с границами России и Белоруссии. Он был возведен на стыке трех стран в 1959 году в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

До этого, 25 августа, в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы. Снос памятника начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбы из пруда, окружающего памятник, будут скормлены животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках ликвидации мемориала.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.