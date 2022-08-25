В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям

У памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. Об этом 25 августа сообщил телеканал LSM, транслировавший демонтаж в прямом эфире.

После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы.

23 августа в Риге начался снос памятника Освободителям Риги. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала собравшимся гражданам напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

24 августа при сносе мемориала раскололась скульптура «Мать-Родина», входившая в композицию. Она получила трещину после того, как экскаватор столкнул ее с постамента.

25 августа стало известно, что рыба из пруда, окружающего памятник, будет скормлена животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках уничтожения мемориала.

24 августа посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и для всех россиян форме.

Также в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

23 августа по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.