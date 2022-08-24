Посол РФ в Риге назвал демонтаж памятника Освободителям изуверским

Действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительны и являются изуверскими, а обстановка в Риге сейчас — зловещая. Об этом рассказал 24 августа посол РФ в Латвии Михаил Ванин.

«Обстановка в парке Победы — зловещая. Огромные силы полиции стянуты к монументам Освободителям Латвии и Риги, стоит усиленный полицейский спецназ. <...> С самого начала решение было принято такое, чтобы сделать этот снос, этот демонтаж в самых изуверских формах», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и для всех россиян подаче.

Он указал, что накануне были снесены скульптуры солдатам-освободителям, а ранее в среду в Риге снесли статую Родины-матери. Это произошло вопреки просьбам посольства, а также обращений ряда регионов России передать мемориальные сооружения в РФ.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

Тогда же президент Латвии Эгилс Левитс отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества. Также латышский президент отметил рост патриотизма среди большинства латышей в последние полгода. Он счел это позитивным влиянием ситуации на Украине.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, Музей оккупации не признал ни один из его фрагментов художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.