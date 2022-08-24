«Известия» показали кадры сноса памятника Освободителям в Риге

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 23 августа показал кадры из парка Победы в Риге, где в течение нескольких дней жители протестовали против сноса памятника Освободителям.

На кадрах показано, как на место прибыли полицейские, которые оттесняли людей под угрозой арестов и депортации. По словам корреспондента, латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

«Весь день за полицейским оцеплением орудуют бульдозеры и экскаваторы. Говорят, еще не каждая фирма бралась за работу. Не то чтобы боялись не справиться, не по себе было от такого заказа: буквально отбойником выбить из памяти общее прошлое», — подытожил он.

Как отмечается, не успели снести стелу из бронзы и гранита. Планировалось, что мемориал будет ликвидирован до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

В этот же день утром начался снос памятника Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер.

Столкновения между мирными жителями и правоохранителями начались ранее тем же днем, 23 августа, после попытки населения провести мирную акцию «Память живет вечно» в знак протеста сноса монумента. Присутствующие хотели зажечь свечи и возложить цветы по обе стороны бульвара Победы. В результате чего полиция сообщила о 14 задержанных в рамках протеста. По словам очевидцев, полиция задержала 40 человек.

Накануне вечером, 22 августа, десятки протестующих против сноса памятника Освободителям собрались в парке Победы. Полиция, дежурившая на месте, задержала пятерых человек и отправила в участок для составления протоколов об административном правонарушении. В этот же день Рижская дума запретила людям проведение каких-либо акций около монумента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, 12 мая назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.