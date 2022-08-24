Реклама
Прямой эфир
Армия
Рядовой Головко в ходе боя взял в плен обладавшего ценной информацией боевика
Мир
Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости
Мир
Москва выразила надежду на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа – начале сентября
Мир
ВКС России уничтожили в Сирии лагерь запрещенной террористической группировки
Мир
В Риге демонтировали три скульптуры солдат памятника советским воинам
Мир
Украина расторгла с Россией договор об избежании двойного налогообложения
Мир
Зеленский отказался увольнять главнокомандующего ВСУ Залужного
Мир
Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилого дома Харькова
Мир
Аксенов назвал «Крымскую платформу» парадом политических фриков
Мир
В Италии открылась раскрывающая правду о событиях на Украине выставка
Мир
Россия обратилась к ООН с призывом осудить убийство Дарьи Дугиной
Мир
Небензя назвал безответственными призывы о демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
Сюжет:

«Известия» показали кадры сноса памятника Освободителям в Риге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 23 августа показал кадры из парка Победы в Риге, где в течение нескольких дней жители протестовали против сноса памятника Освободителям.

На кадрах показано, как на место прибыли полицейские, которые оттесняли людей под угрозой арестов и депортации. По словам корреспондента, латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

«Умные люди стараются с соседями дружить, Латвия поступает наоборот»
Депутат Рижской думы Яков Плинер — об ограничениях в отношении россиян, сносе памятника Освободителям и русофобии в республике

«Весь день за полицейским оцеплением орудуют бульдозеры и экскаваторы. Говорят, еще не каждая фирма бралась за работу. Не то чтобы боялись не справиться, не по себе было от такого заказа: буквально отбойником выбить из памяти общее прошлое», — подытожил он.

Как отмечается, не успели снести стелу из бронзы и гранита. Планировалось, что мемориал будет ликвидирован до 15 ноября. Стоимость работ оценена в €2,1 млн.

В этот же день утром начался снос памятника Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер.

Столкновения между мирными жителями и правоохранителями начались ранее тем же днем, 23 августа, после попытки населения провести мирную акцию «Память живет вечно» в знак протеста сноса монумента. Присутствующие хотели зажечь свечи и возложить цветы по обе стороны бульвара Победы. В результате чего полиция сообщила о 14 задержанных в рамках протеста. По словам очевидцев, полиция задержала 40 человек.

Накануне вечером, 22 августа, десятки протестующих против сноса памятника Освободителям собрались в парке Победы. Полиция, дежурившая на месте, задержала пятерых человек и отправила в участок для составления протоколов об административном правонарушении. В этот же день Рижская дума запретила людям проведение каких-либо акций около монумента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, 12 мая назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022