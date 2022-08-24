Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям

Не менее 14 человек задержаны в рамках протеста против сноса памятника Освободителям Риги в парке Победы, о чем 23 августа сообщила полиция.

«14 человек, которых неоднократно предупреждали прекратить правонарушение, не подчинились требованиям полиции. В итоге их задержали и доставили в отделы полиции для проведения процессуальных действий. Соответственно, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях», — говорится в заявлении.

По словам очевидцев, полиция задержала 40 человек, передает RT.

Столкновения между мирными жителями и правоохранителями начались ранее тем же днем, 23 августа, после попытки населения провести мирную акцию «Память живет вечно» в знак протеста сноса монумента. Присутствующие хотели зажечь свечи и возложить цветы по обе стороны бульвара Победы.

В этот же день утром начался снос памятника Освободителям. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени, еще одна машина поменьше перевозила строительный мусор в контейнер.

Накануне вечером, 22 августа, десятки протестующих против сноса памятника Освободителям собрались в парке Победы. Полиция, дежурившая на месте, задержала пятерых человек и отправила в участок для составления протоколов об административном правонарушении. В этот же день Рижская дума запретила людям проведение каких-либо акций около монумента.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности — таково мнение Музея оккупации Латвии в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, 12 мая назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.