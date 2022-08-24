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Захарова предрекла раскол в обществе в Латвии из-за сноса памятников

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти. Об этом 24 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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«Они рискуют полным расколом внутри своей страны. Не просто временным нарушением общественного спокойствия, а стравливанием людей и невозможностью гармоничного существования граждан своей же страны, которые знают историю, которые помнят, у которых есть история их семьи, несмотря на это, они всё равно будут делать так, как они делают. Это их миссия», — заявила она.

Захарова также добавила, что сейчас власти стран Восточной и Северной Европы занимаются демонтажом исторической памяти.

«Учебники они переписали, документы они уже переиначили, общественное мнение у молодых поколений они контролируют, ветераны, люди, участники боевых действий, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно — визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали, несли информацию по этой исторической линии. Эти люди были приведены и поставлены и поддерживались ровно для того, чтобы реализовать эту идею. Это то, что не получилось десятилетия назад, это та миссия, которые они должны были выполнить сейчас», — отметила официальный представитель МИДа.

Ранее 24 августа президент Латвии Эгилс Левитс отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества. Также латышский президент отметил рост патриотизма среди большинства латышей в последние полгода. Он счел это позитивным влиянием ситуации на Украине.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер.

Столкновения между мирными жителями и правоохранителями начались ранее тем же днем, 23 августа, после попытки населения провести мирную акцию «Память живет вечно» в знак протеста против сноса монумента.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, Музей оккупации не признал ни один из его фрагментов художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

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