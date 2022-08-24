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При сносе памятника Освободителям Риги раскололась скульптура «Мать-родина»

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Фото: Соцсети
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В столице Латвии раскололась скульптура «Мать-Родина» при сносе памятника Освободителям Риги. Об этом свидетельствует видео, опубликованное 24 августа порталом TVNET.

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Судя по кадрам, сначала эскаваторы сталкивают статую постамента, а после она падает и раскалывается.

О сносе памятника стало известно 3 августа, когда мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что Музей оккупации не признал ни один из его фрагментов художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

Столкновения между мирными жителями и правоохранителями начались, в том числе, 23 августа, после попытки населения провести мирную акцию «Память живет вечно» в знак протеста против сноса монумента.

24 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

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