Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов
Армия
«Известия» показали работу огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе
Экономика
В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»
Мир
Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии

Рыбу из пруда в рижском парке Победы скормят обитателям зоопарка

0
Фото: Google/Alex Kulakov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обитатели Рижского зоопарка получат в качестве угощения рыбу из пруда, который прежде окружал памятник Освободителям в парке Победы. Работы по демонтажу монумента завершаются, остается выловить рыбу и осушить местный пруд, пишет агентство LETA в среду, 24 августа.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
Как далеко готовы зайти латвийские власти в своей русофобии

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис в социальных сетях сообщал, что рыб перевезут в Рижский зоопарк. При этом эксперты по окружающей среде отвергли возможность выпустить рыбу из закрытого водоема в парке Победы в естественную среду, так как это может представлять опасность для популяции рыб, живущих там, и вызвать новые болезни.

Для перемещения местных видов рыб в природные водоемы, а также в территориальные воды и воды экономической зоны Латвийской Республики, независимо от типа собственности, требуется согласование Научного Института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

В этой связи Стакис позднее сообщил, что выпустить в естественную среду или перенести в зоопарк рыбу невозможно. После вердикта экологов решено передать рыб в зоопарк для скармливания животным.

Вопрос о судьбе рыб, живших в пруду, который осушат в рамках демонтажа монумента, поднял исследователь-натуралист Марис Олте, депутат Мадонской окружной думы. Он указал, что в пруду живут окуни, лещи, добавил портал Delfi.

24 августа посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и для всех россиян подаче.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

3 августа мэр Риги Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, Музей оккупации не признал ни один из его фрагментов художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022