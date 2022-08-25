Рыбу из пруда в рижском парке Победы скормят обитателям зоопарка

Обитатели Рижского зоопарка получат в качестве угощения рыбу из пруда, который прежде окружал памятник Освободителям в парке Победы. Работы по демонтажу монумента завершаются, остается выловить рыбу и осушить местный пруд, пишет агентство LETA в среду, 24 августа.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис в социальных сетях сообщал, что рыб перевезут в Рижский зоопарк. При этом эксперты по окружающей среде отвергли возможность выпустить рыбу из закрытого водоема в парке Победы в естественную среду, так как это может представлять опасность для популяции рыб, живущих там, и вызвать новые болезни.

Для перемещения местных видов рыб в природные водоемы, а также в территориальные воды и воды экономической зоны Латвийской Республики, независимо от типа собственности, требуется согласование Научного Института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

В этой связи Стакис позднее сообщил, что выпустить в естественную среду или перенести в зоопарк рыбу невозможно. После вердикта экологов решено передать рыб в зоопарк для скармливания животным.

Вопрос о судьбе рыб, живших в пруду, который осушат в рамках демонтажа монумента, поднял исследователь-натуралист Марис Олте, депутат Мадонской окружной думы. Он указал, что в пруду живут окуни, лещи, добавил портал Delfi.

24 августа посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и для всех россиян подаче.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

3 августа мэр Риги Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, Музей оккупации не признал ни один из его фрагментов художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.