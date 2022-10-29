Мэр Даугавпилса пообещал сохранять часть советского мемориала

Часть советского мемориала в сквере Славы латвийского города Даугавпилса будет сохранена и передана музею. Об этом 28 октября сообщил мэр Андрей Элксниньш.

«Во-первых, часть монумента в сквере Славы, а именно кольцо вокруг стелы (барельеф) с лицами солдат будет сохранено и передано в музей. Во-вторых, демонтаж будет осуществлен максимально деликатно — никаких показушных обрушений конструкций, как это было в Риге. В-третьих, в отличие от Риги в Даугавпилсе не будет запрещено принести цветы и свечи к памятникам перед демонтажом», — написал он в соцсетях.

Элксниньш рассказал, что об этом удалось договориться по итогам переговоров с центральными властями в Риге.

Решением кабинета министров Латвии в Даугавпилсе снесут обелиск в сквере Славы и стелу на улице 18 Ноября напротив братских кладбищ. Оба объекта были признаны прославляющими тоталитарные режимы. Доступ к ним будет закрыт с 30 по 31 октября.

«Меня лично разрывают несправедливость, обида, недоумение и гнев, связанные с демонтажом ни в чем неповинных монументов, посвященных людям, которые погибли, защищая свою родную землю. Я целиком в данном вопросе с чувствами жителей нашего города, и именно наши люди дают мне силы! Спасибо вам за это!» — написал Элксниньш.

29 октября стало известно, что в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», расположенного рядом с границами России и Белоруссии. Он был возведен на стыке трех стран в 1959 году в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

Ранее, 25 августа, в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы. Снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбы из пруда, окружающего памятник, будут скормлены животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках ликвидации мемориала.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, так якобы ему сообщили в Музее оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.