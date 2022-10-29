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В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией
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В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

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Фото: vk.com/armen_mnatsakanian
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В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», расположенного рядом с границами России и Белоруссии. Об этом сообщил 29 октября вице-спикер Псковского областного собрания, руководитель партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в регионе Армен Мнацаканян.

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«Возмутительно. Мемориальные плиты вырваны с применением тяжелой техники. При этом со стороны официальных органов Латвии информации о том, с какой целью таким варварским способом проводятся совершенно непонятные манипуляции с частью памятника, в открытых источниках нет», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мемориальный комплекс «Курган Дружбы» был возведен на стыке трех стран в 1959 году в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

Мнацаканян отметил, в свою очередь, что если во времена Великой Отечественной войны Латвия боролась с общим врагом — нацизмом, то сейчас она борется с исторической памятью и правдой.

25 августа в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы. Снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбы из пруда, окружающего памятник, будут скормлены животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках ликвидации мемориала.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован. По его словам, ни один из элементов монумента не представляет художественной ценности, так якобы ему сообщили в Музее оккупации в Риге. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

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