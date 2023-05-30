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В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка
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В Риге заявили о перевозке памятника Пушкину из Кронвальдского парка

Вице-мэр Риги заявил, что памятник Пушкину перевезен из Кронвальдского парка
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Фото: Соцсети
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Рижское агентство памятников вывезло скульптуру русского поэта Александра Пушкина из Кронвальдского парка и доставило ее на хранение, чтобы позже передать Музею Союза художников Латвии. Об этом написала в Twitter вице-мэр Риги Линда Озола.

Она продемонстрировала видео, из которого следует, что памятник русскому писателю отсутствует на своем месте в парке.

«Мы убрали незаконно установленный памятник Пушкину в Риге», — сообщила Озола.

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В апреле решение о переносе памятника Пушкину из Кронвальдского парка приняла Рижская дума.

После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что если прибалтийская республика хочет «побороть российское наследие», то им нужно «разрушить остатки промышленности, расположенные в Латвии», а затем и вовсе «уехать на болота».

Осенью 2022 года в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с барельефом лиц советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия.

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