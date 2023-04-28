Примаков назвал примером маразма снос памятника Пушкину в Риге
Решение Рижской думы снести памятник русскому поэту Александру Пушкину — пример маразма, заявил 28 апреля глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Вполне рядовой пример маразма», — отметил Примаков в разговоре с «РИА Новости».
Он отметил, что если Латвия хочет «побороть российское наследие», то им нужно быть последовательными и «разрушить остатки промышленности, расположенные в Латвии», а затем и вовсе «уехать на болота».
«Тогда это будет настоящей борьбой с российским, советским наследием», — резюмировал глава Россотрудничества.
В ночь на 31 октября 2022 года в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы».
Кроме того, в том же месяце в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», который находится рядом с границами России и Белоруссии, а в конце лета у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия.
При этом 31 декабря главным итогом года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР.