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Примаков назвал примером маразма снос памятника Пушкину в Риге

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Решение Рижской думы снести памятник русскому поэту Александру Пушкину — пример маразма, заявил 28 апреля глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Вполне рядовой пример маразма», — отметил Примаков в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что если Латвия хочет «побороть российское наследие», то им нужно быть последовательными и «разрушить остатки промышленности, расположенные в Латвии», а затем и вовсе «уехать на болота».

«Тогда это будет настоящей борьбой с российским, советским наследием», — резюмировал глава Россотрудничества.

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В ночь на 31 октября 2022 года в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы».

Кроме того, в том же месяце в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», который находится рядом с границами России и Белоруссии, а в конце лета у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия.

При этом 31 декабря главным итогом года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР.

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