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Мэр Риги одним из главных итогов года назвал снос памятников времен СССР

Мэр Риги Стакис: одним из главных итогов года стал снос памятников воинам СССР
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Главным итогом года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР. Об этом политик заявил 31 декабря в новогоднем обращении к гражданам, опубликованном в YouTube.

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«В этом году мы снова громко и четко заявили, что будем создавать свое будущее сами, не оглядываясь больше на прошлое, о котором напоминали так же, как и о снесенных советских памятниках. Мы можем гордиться этим», — сказал политик.

Он добавил, что рижане продолжат быть патриотами Латвии.

В ноябре стало известно, что гордума Риги собирается демонтировать несколько «прославляющих советскую власть» гербов и звезд на фасадах зданий.

В том же месяце в Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям в Резекне. Мемориал установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. В народе он был известен под названием «Алеша».

2 ноября МИД России осудил снос советских памятников в Латвии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила о демонтаже 29 октября «Кургана Дружбы» — комплекса партизанской славы, который был воздвигнут на границе РФ, Белоруссии и Латвии в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

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