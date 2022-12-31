Мэр Риги одним из главных итогов года назвал снос памятников времен СССР

Главным итогом года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР. Об этом политик заявил 31 декабря в новогоднем обращении к гражданам, опубликованном в YouTube.

«В этом году мы снова громко и четко заявили, что будем создавать свое будущее сами, не оглядываясь больше на прошлое, о котором напоминали так же, как и о снесенных советских памятниках. Мы можем гордиться этим», — сказал политик.

Он добавил, что рижане продолжат быть патриотами Латвии.

В ноябре стало известно, что гордума Риги собирается демонтировать несколько «прославляющих советскую власть» гербов и звезд на фасадах зданий.

В том же месяце в Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям в Резекне. Мемориал установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. В народе он был известен под названием «Алеша».

2 ноября МИД России осудил снос советских памятников в Латвии. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила о демонтаже 29 октября «Кургана Дружбы» — комплекса партизанской славы, который был воздвигнут на границе РФ, Белоруссии и Латвии в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.