Захарова обозвала «уродцем» латвийского депутата Кирштейнса

Депутату сейма (парламента) Латвии Александру Кирштейнсу, который заявил, что русской нации не существует в принципе, следует повнимательнее изучить происхождение американского народа. Об этом заявила 27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова после язвительного замечания латышского парламентария.

23 ноября депутат написал в своем Twitter: «Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински». Об этом напоминает «Газета.Ru».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — написала на это Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 ноября, Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Таким образом представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на новость о том, что Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма».

14 ноября депутат сейма Латвии Алексей Росликов в интервью «Известиям» рассказал, что Рига разорвет дипломатические отношения с Москвой, если такое распоряжение поступит из Брюсселя. Кроме того, в ближайшее время не стоит ожидать и снятия хотя бы части санкций, введенных в отношении РФ и россиян. По словам Росликова, это возможно, если в послаблениях увидит необходимость Европа.

Тогда же он отметил, что политика действующих властей Латвии, направленная на снос советских памятников, — это охота на ведьм. Как отметил парламентарий, нынешняя политическая элита страны таким образом пытается мобилизовать свой электорат, поскольку это единственный способ удержать избирателей.

18 сентября глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов высказался о том, что русофобия в Латвии носит искусственный характер.