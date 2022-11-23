Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма». Об этом она написала в своем Telegram-канале 23 ноября.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на новость о том, что Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Резолюция принята 494 голосами «за», 58 парламентариев высказались против этого документа, 44 — воздержались.

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — написала в ответ Захарова.

14 ноября сообщалось, что депутаты Европарламента планируют проголосовать за резолюцию, которая предполагает объявление России «террористическим государством».

Еще 13 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ, призвал ее стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов — украинских и прибалтийских.

18 октября депутаты парламента Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма, а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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