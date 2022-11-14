Европарламент планирует проголосовать за объявление РФ «террористическим государством»

Депутаты Европарламента на пленарной сессии, стартующей в Страсбурге 21 ноября, планируют проголосовать за резолюцию, которая предполагает объявление России «террористическим государством». Об этом сообщила крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП).

«На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство», — цитирует документ «РИА Новости» 14 ноября.

13 октября сообщалось, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме».

В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ, призвал ее стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов, украинских и прибалтийских.

30 августа Верховная рада Украины предложила признать Белоруссию страной — спонсором терроризма, зарегистрировав проект постановления об обращении по этому вопросу к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, ОБСЕ, а также парламентам и правительствам стран.

18 октября депутаты рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма, а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированный в п. 1 ст. 2 Устава ООН).

25 февраля депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с РФ, приостановив членство страны в организации. Толстой подверг это решение критике и заявил, что без России ни один совет не будет иметь смысла, так как она является самой большой страной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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