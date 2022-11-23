Европарламент принял резолюцию о признании РФ «страной — спонсором терроризма»

Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Объявление результатов голосования транслировалась 23 ноября на сайте Европарламента.

Резолюция принята 494 голосами «за», 58 парламентариев высказались против этого документа, 44 — воздержались.

Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, ЕС должны осуществить.

Так, принятая резолюция призывает Совет ЕС расширить список лиц, подпадающих под действие санкций. Кроме того, все страны-кандидаты в ЕС и потенциальные кандидатов призываются присоединиться к политике антироссийских санкций.

Евродепутаты предлагают Еврокомиссии (ЕК) и государствам-членам ЕС рассмотреть возможные меры против стран, «пытающихся помочь России обойти введенные санкции». Также они «настоятельно призывает комиссию обеспечить, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими».

Среди рекомендаций, перечисленный в документе, также «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

При этом резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма.

14 ноября сообщалось, что депутаты Европарламента планируют проголосовать за резолюцию, которая предполагает объявление России «террористическим государством».

За день до этого члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обратившись по видеосвязи к ПАСЕ, призвал ее стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». После этого поправку, содержащую данное обвинение, включили в текст резолюции по настоянию восьми депутатов, украинских и прибалтийских.

18 октября депутаты парламента Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма, а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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