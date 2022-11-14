Реклама
Прямой эфир
Общество
Экипаж речного судна «Арарат» помог в эвакуации людей из Херсона
Экономика
Мобилизованные бизнесмены получат отсрочку по лизинговым платежам
Мир
В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве
Армия
Вертолеты Ми-28Н нанесли удары по бронетехнике ВСУ
Общество
Актер Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге
Армия
Гаубицы «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям артиллерии ВСУ
Армия
Российские истребители Су-35С уничтожили вражеские Су-25 и МиГ-29
Мир
Запад признал опасность утечек поставляемого Киеву оружия «не в те руки»
Мир
В сейме назвали охотой на ведьм снос советских памятников в Латвии
Мир
Экс-офицер ВС США обвинил демократов в отмывании денег через Украину
Экономика
Минфин рассмотрит альтернативный расчет цен на нефть Urals
Мир
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле

В Латвии назвали условие для полного разрыва дипотношений с Россией

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рига разорвет дипломатические отношения с Москвой, если такое распоряжение поступит из Брюсселя. Об этом рассказал в интервью «Известиям» депутат сейма (парламента) Латвии Алексей Росликов.

Совесть заела: сейм Латвии заблокировал русофобский законопроект
Курс на изгнание русского языка из всех сфер всё равно остается неизменным

«Нынешними политиками руководят из Брюсселя. Если там скажут разорвать, они разорвут. Если там скажут выключить свет во всех квартирах и домах Латвии, они выключат. Такое ощущение, что они сами не знают, что будут завтра делать. Они только исполнители», — отметил он.

Кроме того, в ближайшее время не стоит ожидать и снятия хотя бы части санкций, введенных в отношении РФ и россиян, добавил парламентарий. По словам Росликова, это возможно, если в послаблениях увидит необходимость Европа.

«Нынешняя политическая элита абсолютно зависима, никаких решений она сама не принимает, разве что какие-то мелкие», — подчеркнул депутат сейма.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нынешние политики не понимают, что наносят непоправимый ущерб Латвии»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022