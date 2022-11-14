В Латвии назвали условие для полного разрыва дипотношений с Россией

Рига разорвет дипломатические отношения с Москвой, если такое распоряжение поступит из Брюсселя. Об этом рассказал в интервью «Известиям» депутат сейма (парламента) Латвии Алексей Росликов.

«Нынешними политиками руководят из Брюсселя. Если там скажут разорвать, они разорвут. Если там скажут выключить свет во всех квартирах и домах Латвии, они выключат. Такое ощущение, что они сами не знают, что будут завтра делать. Они только исполнители», — отметил он.

Кроме того, в ближайшее время не стоит ожидать и снятия хотя бы части санкций, введенных в отношении РФ и россиян, добавил парламентарий. По словам Росликова, это возможно, если в послаблениях увидит необходимость Европа.

«Нынешняя политическая элита абсолютно зависима, никаких решений она сама не принимает, разве что какие-то мелкие», — подчеркнул депутат сейма.

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