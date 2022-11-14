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В сейме назвали охотой на ведьм снос советских памятников в Латвии

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Политика действующих властей Латвии, направленная на снос советских памятников, — это охота на ведьм. Об этом заявил в интервью «Известиям» депутат сейма (парламента) республики Алексей Росликов.

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«Борьба с историей, борьба с наследием, борьба с благодарностью тем людям, которые ценой своих жизней освободили нас, — это странно. Каким образом это связано с нынешней политической ситуацией в мире? Абстрагируясь от того, чтобы давать оценки какой-либо стране, вот как это связано? Никак. Это печальная охота на ведьм, но такова нынешняя власть в Латвии», — подчеркнул он.

Как отметил парламентарий, нынешняя политическая элита страны таким образом пытается мобилизовать свой электорат, поскольку это единственный способ удержать избирателей.

«Она не умеет создавать никаких социальных программ, не может преумножить благосостояние народа. И единственное, что они могут на этом фоне дать, — это злобу, ненависть, агрессию», — добавил Росликов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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